Du har i årevis visst at det tette båndet, der dere bor under samme tak, skulle kappes en dag. Flyttingen kan ikke komme som noen stor overraskelse.

– Løsrivelsen og selvstendiggjøringen er en prosess som starter ved fødselen og tar fart i tenårene, og som for de fleste foreldre for alvor slår inn når barna flytter hjemmefra, sier Koch.

– Sånn er det, og sånn skal det være, men det betyr ikke nødvendigvis at det er lett, sier psykolog Ida Koch. Hun har jobbet som rådgiver og behandler for unge i over 35 år og vet en god del om hva de trenger. Det passer ikke alltid med vårt behov som foreldre.

– På et tidspunkt er fuglene klare til å forlate redet. Og når all den energien man har lagt i dem skal omformes til å være avstandsmamma, sitter noen igjen med en følelse av tomhet, sier Koch.

Mens det å få borteboende barn for de fleste kommer med en blanding av like deler stolthet og vemod, synes noen foreldre at det er nesten uutholdelig å venne seg til det. Amerikanerne har for lengst gitt det et navn: «Empty nest syndrome» er betegnelsen for en psykisk tilstand av tap, tristhet og ensomhet i forbindelse med at barn flytter hjemmefra. Navnet stammer fra dyreverdenen – tomt rede-syndrom.

Rådene er mange, men et av de mer konkrete er å gi de unge oppgaver hjemme hele veien gjennom oppveksten, slik at de lærer å ta ansvar og modnes i god tid før de skal spre vingene og fly ut i verden.

Begge deler er like uheldig, men også veldig naturlig. At den unge er i ferd med å bli voksen, betyr på ingen måte at det ikke er behov for deg. Din rolle må bare balanseres for at den ikke skal føre til store konflikter eller i verste fall et brudd mellom dere.

– Jo mer krampaktig den voksne holder fast, jo mer vil den unge insistere på å stå på egne bein. Kunsten er ikke å gi slipp sånn over natta, men heller ikke å holde fast for lenge, mener psykologen.

Det er nemlig flere enn én felle du kan gå i. Først og fremst må du være villig til å gå fra å ha rollen som kjempeviktig hovedperson til å la tenåringen bestemme og ta mer ansvar, men det kan være lettere sagt enn gjort. Hvis det er ditt første barn som flytter ut, har du naturlig nok ikke erfaring med at barn går videre. Og hvis det er ditt eneste eller siste barn, står du overfor en markant livsendring. Da er det lett at du som forelder tar for stor plass. Eller for liten.

Det krever at du avfinner deg med at det er den unge som til en viss grad har rett til å komme med utspill i forholdet, og du må alltid være parat når det blir behov for deg. Ikke vær redd for å gi slipp. Det er nødvendig for at dere skal kunne møtes igjen som mer likeverdige voksne.

Det er vanskelig å gi en enkel oppskrift på hva som virker i det enkelte forelder-barn-forhold. Likevel maner psykolog Ida Koch til at vi som er voksne er vårt ansvar bevisst. Du har et ansvar for at den unge skal utvikle seg, og det er best om du ikke lusker rett bak og hvisker gode råd.

Om å kjøpe seg kjærlighet

En annen fallgruve som psykologen ofte støter på, er mødre som klamrer seg altfor mye til en sønn eller datter. Det kan for eksempel vise seg i form av et misforstått, skyhøyt servicenivå som ikke forandrer seg nevneverdig selv om den unge har flyttet ut. Skittentøyet blir fremdeles vasket av mor, og hun er fremdeles svært involvert i store oppgaver knyttet til jobb eller studier. Av og til driver hun til og med et mindre cateringfirma med mat til kjøleskapet ...

– Hvis man ender som en servicesentral for den unge, handler det ofte om at man insisterer på sin egen betydning. Du gjør henne eller ham hjelpeløs, og det er ikke det samme som å gjøre dem en tjeneste. Barn som ikke har fått lov til å vaske klær, lage mat, betale regninger eller lese en tidtabell, vet ganske enkelt ikke hvordan man gjør det, advarer Ida Koch.

På et mer eller mindre bevisst plan har du altså gjort avkommet dypt avhengig av deg, slik at du fortsatt har en stor plass i deres hverdag. Men det er som å tisse i buksa for holde varmen. Dels kan en litt for tett relasjon – kanskje mot den unges vilje – føre til at de føler et stort behov for å løsrive seg fra deg, og det er «ikke alltid så pent å se på».

Dels kan det føre til at den unge begynne å tvile på sine egne evner. «Hvis mamma alltid fikser ting for meg, er det sikkert fordi jeg ikke klarer det selv», lyder resonnementet. Så trekk inn følehornene nok til at avkommet kan gjøre sine egne erfaringer.

– De unge lærer gjennom å prøve selv, og ikke gjennom våre aldri så velmente råd. De må ut og gå på noen smeller. Når innsjekkingen er stengt på flyplassen, lærer de å komme i tide neste gang. Det må rett og slett til, mener psykologen.