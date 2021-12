... og si fra. Et dårlig selvbilde er ofte forbundet med frykt for å bli avvist og bekymring for at andre ikke skal synes at du er god nok som du er.

Det fører til følelsesmessige konflikter der du skjuler ditt egentlige jeg for å si det andre helst vil høre.Men de aller fleste setter faktisk pris på at du har en mening om ting. Det gir deg en verdighet og medbestemmelse i livet ditt som er kjempeviktig for at du skal trives.