Her får du hennes råd om hvordan du kan skape mer rom for ro og balanse i hverdagen. Lykke til.

– Grovt sagt kan vi enten være i såkalt gjøre-modus, der vi får unna noe, eller i såkalt være-modus, der vi ikke skal oppnå noe med det vi gjør – vi er bare til stede. Det er ikke noe galt med gjøre-modus i seg selv. Men det er et problem når vi er der hele tiden, for verken kroppen eller psyken er skapt til å være konstant i aktivitet. Etter en stund trenger hjernen en pause, sier Helle Hermansen, som er psykolog med stresshåndtering som spesiale.

Eller du kan gjøre en såkalt zen-walk, som vil si at du går ekstremt sakte, og kjenne etter hva som skjer i kroppen for hver eneste lille bevegelse.

Spør deg selv: Hvordan har kroppen min det akkurat nå? Du retter deg opp og løsner opp i skuldrene. Kanskje du kjenner at du har noen spenninger som kan løsnes opp ved å tøye litt. Andre metoder kan være å trene yoga eller gjøre en såkalt kroppsskanning der du retter all din oppmerksomhet mot hver kroppsdel.

I travle perioder tar ofte hjernen fullstendig over makta, og vi merker stadig mindre hva kroppen forteller oss. Ved å reetablere forbindelsen til alt nedenfor hodet, får du kontakt med et kompass som kan hjelpe deg med å slippe opp gasspedalen.

Nå skal du stille hodet inn på uendelig. Det vil si at tankene bare kan komme til deg, men du behøver ikke å forholde deg til dem. Du legger kanskje merke til en fugl som kvitrer eller pudderskyer på himmelen. Akkurat nå er du bare akkurat her og skal ikke noe annet.

4. KOBLE UT TANKENE

Mange kaster seg ned foran tv-en og ser på en film for å slappe av. Men bevisstheten får ikke noen pause når du følger med på det som skjer på skjermen. Prøv heller en aktivitet der du ikke behøver å forholde deg til noe vesentlig. Det kan være å strikke, løse kryssord eller legge sammen rent tøy. Den monotone aktiviteten sørger for at tankene er akkurat nok opptatt, slik at du ikke samtidig kan planlegge, analysere eller bekymre deg. På den måten får hjernen en etterlengtet pause.

5. SE UT AV VINDUET

Tar du også telefonen så fort du har en kort pause. Prøv å legge den fra deg og se heller mot horisonten. Selv om tankene garantert vil melde seg med ulike forslag til hvordan du kan utnytte øyeblikket bedre, går øvelsen IKKE ut på å være effektiv. Sitter du på toget daglig, så se ut av vinduet – i hvert fall litt av veien.

6. LAG EN RO NED-LISTE

Det er du som kjenner deg selv best. Hvis den megatravle tilstanden din ikke bestandig har vært der, kan du tenke tilbake på «gamle dager», da du hadde mer overskudd og færre bekymringer. Hva pleide å gjøre deg avslappet? Hvilke aktiviteter gjorde deg glad? Hvis de fungerte før du fikk barn, en krevende jobb eller ble skilt, gjør de det ganske sikkert i dag også. Det kan for eksempel være å male, lese, strikke, gjøre hagearbeid eller gå tur.