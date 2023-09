En del forskning tyder på at dans er bra for topplokket. I en studie fra 2003 var dans den av 11 aktiviteter som blant annet golf, sykling, svømming og tennis, som hadde best effekt mot demens. Forskerne mener det skyldes at dans både krever en fysisk innsats og sosial samhandling. Til sammen stimulerer det hjernen på en måte som motvirker demens.