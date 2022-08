Start slankekuren eller innfør en ny løperutine mandag. Det høres kanskje ut som et dårlig råd, men forskning viser at mandag ER den beste dagen i uka for å sette seg nye mål.

Når du starter på mandag, er det større sjanse for å komme i mål enn hvis du for eksempel venter til tirsdag. Mandag er med andre ord den perfekte dagen for en ny start.