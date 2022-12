Endorfiner er et naturlig stoff som hjernen utskiller i blodbanene i bestemte situasjoner. Det virker på to måter: Dels lindrer det fysisk smerte, og dels løfter det humøret og øker velværet. Ting alle vil ha mer av, ikke sant?

Heldigvis kan du selv sette få kroppen til å sende flere endorfiner ut i systemet. Her har lagd en liste over dem, og dermed er det bare å begynne et sted og kjenne etter om det ikke løfter humøret et hakk eller to. Det er i hvert fall verdt å prøve, så her får du oppskriften!