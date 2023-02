Hva er forskjellen på sorg og depresjon?

Enten det er snakk om et knust hjerte eller et dødsfall, kommer ingen seg gjennom livet uten å oppleve sorg og tap. Men når er det snakk om sorg, og når er det snakk om depresjon?

De to tilstandene er nært beslektet og kan føles ganske like i starten. Du synes kanskje ikke at livet er verdt å leve. Du føler et tomrom, gråter hele tiden, ligger søvnløs og så videre. Men ifølge depresjonsforskeren er det likevel stor forskjell på å sørge og være deprimert.

EEn depresjon er nemlig en konstant tilstand som ikke forsvinner, mens sorg ofte er noe man går inn og ut av, siden de færreste tåler å sørge 24 timer i døgnet.

– Hvis du for eksempel har mistet partneren din, kan du kanskje avlede smerten ved å være sammen med barna dine eller med gode venner. Men hvis du har en depresjon, er det ingenting som kan lindre. Det er et konstant tomrom, og alt føles meningsløst, forklarer Poul Videbech.