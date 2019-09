Stressekspertens 10 beste råd

Vær realistisk ...

… når du planlegger. Hvis du stapper altfor mange gjøremål inn i dagen, blir du bare skuffet når du ikke får gjort alt. Å kjenne sin egen begrensning er et viktig skritt i kampen mot stress.

Prioriter timene i drømmeland ...

… hvis du vil unngå stress. For lite søvn og hvile fungerer som en sklie mot stress. Hvis du glemmer å lade batteriene, blir du trøtt, overskuddet blir borte, du kommer på etterskudd med arbeidsoppgavene, og så ruller stressballen.

Gjør noe skikkelig unyttig ...

… i stedet for bare å fylle livet med plikter. Selvfølgelig må du rydde og vaske klær, men kanskje det kan vente til i morgen? Spenn på deg rulleskøytene, gå på bowling eller på tur, og gjør noe der det utelukkende handler om å ha det gøy. Når du løsner opp og gir plass til flere gleder i hverdagen, får du mer energi og overskudd – og det bidrar effektivt til å forebygge stress.

Stiller du rimelige krav til deg selv ...

… eller sliter du med å leve opp til dine egne forventninger om hvor god kjæreste, medarbeider eller forelder du skal være? Mange blir stresset fordi de presser seg altfor hardt og går med en konstant frykt for ikke å holde mål. Men er det virkelig rimelig at du skal prestere perfekt over hele linja – og har du like store forventninger til andre som til deg selv? De rundt deg vil temmelig sikkert ikke oppdage det engang hvis du senker ambisjonene litt.

Avtaler både lørdag og søndag ...

… er kanskje vel mye. Hvis du har et veldig tettpakket program i hverdagen, kan det være lurt å holde av enten lørdag eller søndag til avslapning. Når du vil for mye, sliter du deg fort ut. Og selv om en dag uten planer kan virke som bortkastet tid, er det kanskje nettopp den lille hvilen som gjør at du føler deg pigg og klar for å gå løs på en ny uke.