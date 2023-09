Har du ikke knekt koden på én måned, er det trolig en god grunn til det, viser en fersk studie fra Caltech, University of Chicago og Pennsylvania. Studien viser at det kan ta opptil så mye som seks måneder før en handling blir til en vane.

Forskerne undersøkte to forskjellige vaner: å gå til treningssenteret og å vaske hender. De hadde data fra 30 000 sentermedlemmer som til sammen trente cirka 12 millioner ganger over fire år, samt 3000 sykehusansatte som skulle aktivere et ID-kort hver gang de vasket hender.