11 måter å trene på uten treningssenter

8. Få kilometer i beina med interaktive eventyr i ørene

Finn motivasjon til å gå eller løpe enda lenger med en interaktiv lydfortelling. Det finnes mange forskjellige, så her får du et par gode forslag.

Flykt fra zombiene: Med appen “Zombies, Run!” får du et lydeventyr som gjør løpeturen litt morsommere. Historiene utfolder seg i takt med at du beveger deg framover - jo lenger du løper, jo mer av historien kan du høre. Innimellom oppfordrer appen deg til å løpe raskere. Enten fordi du skal rekke noe i historien eller fordi du skal flykte fra zombier. Dermed får du trent intervall-løping (nesten) helt uten at du merker det. Last ned appen ‘Zombies, Run!’ for å komme i gang.

Redd menneskeheten: I appen ‘The Walk’ blir du en del av et dramatisk univers, der du mottar en fiktiv pakke som kan redde verden - men bare hvis du går 10 000 skritt om dagen. Appen fungerer som en avansert skritteller, som belønner deg med en fortsettelse av historien hver gang du har gått et bestemt antall skritt. Last ned ‘The Walk’ for å komme i gang.