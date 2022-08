8-ukers bootcamp: Kom i ditt livs form

Mer bevegelse og mindre søtt. De fleste vet godt hva som skal til, likevel er det ofte de samme ekstrakiloene og den samme dårlige formen vi okker oss over uten å gjøre noe med det. Tidsfaktoren er et av de største hindrene.

Kanskje du forestiller deg at trening skal vare i minst én time og foregå på et treningssenter, og da kan den lett fortone seg som et uoverkommelig fjell. Derfor har vi satt sammen en treningsbootcamp til deg som vil ha synlige resultater av treningen, men som kanskje også trenger et aldri så lite spark bak når det gjelder å prioritere riktig.

Bootcampens treningsøkter gjør du unna på en halvtime hjemme. Det er ingen transporttid og ikke noe utstyr. Det høres kanskje ikke ut som noe som flytter fjell, men hvis du følger planen, kan du faktisk få utrolige resultater på bare åtte uker.

Vi har testet bootcampen på tre travle kvinner som drømte om å komme i bedre form og få trening inn i hverdagen, selv om de egentlig ikke følte at de hadde tid, på grunn av et travelt familie- og jobbliv. Rammene var enkle. De fikk et program som gikk over åtte uker der de skulle trene i en halvtime seks dager i uka, og følge fem håndgripelige kostråd. Ingen matplaner eller kaloritelling, bare alminnelig sunn fornuft.

Etter åtte uker er framskrittene godt synlige. Kiloene er blitt færre, og de er blitt sterkere og mer glade i å trene. Og kanskje enda viktigere: De har oppdaget at det er mye lettere enn de trodde å få trent i hverdagen. Alle tre har fått blod på tann og lyst til å fortsette.

Under ser du de imponerende resultatene til deltakerne og får trenerens beste råd om hvordan du holder deg motivert.