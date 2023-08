7 tips som gjør deg til en god kollega

Det er mange grunner til å pleie forholdet til kollegene. For det første er vi mennesker sosiale vesener, og det gjelder også på arbeidsplassen.

Derfor er det avgjørende at vi kjenner at vi er en del av et fellesskap. Når vi fungerer godt sosialt, presterer vi bedre, og omvendt.

Selv om du ikke bryr deg et døyt om hvor godt du og bedriften du jobber i gjør det, bør du investere i kollegene dine av hensyn til din egen livskvalitet.