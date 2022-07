Ekspertens 6 beste hvilestillinger

Er hvile ikke bare noget med at kaste sig på sofaen med telefonen i den ene hånd og fjernbetjeningen i den anden? Næ, ikke nødvendigvis, og slet ikke, hvis du spørger Lisbeth Beierholm.

Hun er yogalærer med mange års erfaring og en stor forkærlighed for restorativ yoga, hvor hvile er i højsædet. I sin yogapraksis underviser hun i stillinger, der får musklerne til at give helt slip og sindet til at være stille, så du nærmer dig en tilstand af vågen søvn.

Det er præcis den tilstand, vi håber at bringe dig i, når du finder vattæppe eller yogapølle frem og lægger dig i en af stillingerne her.

De seks hvilestillinger er inspirerede af den blide restorative yoga. Til nogle af dem skal du bruge puder og tæpper. Andre er mere simple og kræver ikke så meget udstyr.

Fælles for dem alle er, at du med fordel kan lægge dig til rette med et suk, starte med at lave et par lange udåndinger gennem munden og lige tjekke, at du ikke ligger og spænder, fx i et af tjekpunkterne i boksen på næste side. Så er du klar til at hvile – optimalt set i 15-20 minutter i samme stilling.