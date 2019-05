Spis sesongens varer

Et annet miljøvennlig kriterium er å satse på lokale frukter og grønnsaker når det er sesong for dem, slik at det ikke er brukt energi på oppvarming eller transport fra den andre siden av kloden. Fråts i norske bær om sommeren, og velg bort bær om vinteren, da de kanskje er kommet med lastebil fra Spania eller med fly fra Sør-Amerika. Hvis du lurer på når det er sesong for de ulike grønnsakene, så spar guiden mellom side 50 og 51, som kan rives ut. Hvis du savner noe, finner du en detaljert sesongkalender på frukt.no.

Generelt bør du spise mindre av varer som er kommet til Norge med fly, siden det er den mest klimabelastende transportmåten. Det betyr at du gjør miljøet en tjeneste hvis du dropper for eksempel babymais fra Thailand og sukkererter fra Kenya. Vannveien er den minst belastende transportformen, mens lastebil ligger et sted midt imellom. Man skulle kanskje tro at det er best å holde seg unna en tropisk frukt som banan, men her er klimaavtrykket faktisk ganske lavt, ettersom bananer vanligvis kommer til Europa med båt. Selv om den bruker en del drivstoff, er det mulig å transportere veldig mange bananer om gangen, og det betyr at det likevel slipper ut relativt lite klimagasser per banan.

Dessverre er det ikke så lett å vite hvordan grønnsaker transporteres til Norge. Et godt tips er å velge (lokale) norske varer i den grad det er mulig når det er sesong for dem, for de har garantert ikke reist med fly. Selv om det representerer en viss utfordring i vårt langstrakte land med varierende klima og ikke minst dårlige vekstbetingelser helt i nord.

Men du kan også med fordel spørre hvor frukt og grønnsakene kommer fra i butikken der du handler til vanlig, og generelt sørge for at ditt eget transportklimaavtrykk er lavest mulig. Det kan du få til ved for eksempel å gjøre det til en vane å ta sykkelen i stedet for bilen når du skal handle – eller hente og levere barn i barnehagen og på skolen.

Et godt eksempel på at det ikke alltid er så lett å vite hvor miljøvennlig en matvare er, er tomater. Her slår nemlig spanske frilandstomater norske gartnertomater, selv om de spanske godsakene har reist gjennom hele Europa i lastebil.

Når det er sagt, er det enda bedre å dyrke sine egne tomater, men vel å merke ikke i et oppvarmet drivhus.

Vil du ha mer enn belgfrukter, frukt og grønt på klimatallerkenen, kan du også trygt fylle på med andre vegetabilske varer som korn (ikke ris), gryn, brød, planteoljer og nøtter.

Og så bør du definitivt skylle ned alt sammen med den klart mest miljøvennlige drikken, som samtidig er mest tilgjengelig og klart billigst – nemlig vann. Og da snakker vi selvsagt om vann fra springen. Kjøpevarianten har et klimaavtrykk som er over hele 35 ganger større enn vannet i springen.