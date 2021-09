Helsa først. Bønner inneholder mye fiber, som både metter godt og styrker mage- og tarmsystemet, og dermed fordøyelsen. Dessuten inneholder de ulike bønnene en lang rekke vitaminer og mineraler. For eksempel jern, sink og magnesium, som bidrar til å holde deg frisk og rask.

Bønner er også en svært god kilde til proteiner som metter godt og er viktige for blant annet musklene, cellene og hormonbalansen. De som spiser kjøtt får proteiner fra kjøtt og meieriprodukter, men i en tid hvor stadig flere blir vegetarianere og veganere, eller bare har lyst til å skjære ned på kjøttinntaket og spise mer grønt, blir bønner en stadig viktigere kilde til protein.

Det grønnet proteinet har mange fordeler. Med belgfrukter på menyen spiser du trolig mindre bearbeidet kjøtt og mindre kjøtt fra firbeinte dyr. Det er bra for helsa, siden disse kjøttypene kan øke risikoen for kreft. Du får sikkert også mindre mettet fett, som kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

En tredje fordel er at du belaster klimaet mindre, ettersom matvarer fra dyr har et mye høyere klimaavtrykk enn tilsvarende matvarer fra planter. Klimabelastningen til bønner er nesten 50 ganger lavere enn klimabelastningen til oksekjøtt.

Slik spiser du klimavennlig

En studie fra 2017 viser at måltider basert på belgfrukter som for eksempel bønner og erter metter bedre enn måltider basert på svin og kalv. Deltakerne følte seg mer mette. Etter et måltid med grønne proteiner fikk de i seg 12–13 prosent færre kalorier ved neste måltid.

Når vi vet fra før at bønner inneholder ganske lite kalorier, er de altså også et svært godt valg hvis du vil gå ned eller bare holde vekta. Du kan imidlertid glede deg over at lommeboka blir tjukkere, for bønner er skikkelig rimelig mat og veldig mye billigere enn kjøtt.

Ikke nødvendigvis så krevende!

"Ja, ja," tenker du kanskje. Det kan godt hende at bønner er både billig, slankende, sunt og miljøvennlig, men det er jo utrolig slitsomt å holde på med dem ... Hvis du velger de tørkede variantene, har du til en viss grad rett. De må nemlig først bløtlegges i 8–10 timer og deretter kokes i én times tid før du kan spise dem uten å få mageknip. Men du kan like gjerne velge den enkle hverdagsløsningen og satse på bønner på boks. De er alltid klare til bruk, og her skal du få enda en god nyhet: De er akkurat like sunne som de tørkede utgavene. Dermed er det bare å finne fram boksåpneren.