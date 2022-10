At årstidene skifter kan du ikke gjøre noe med, men du bestemmer selv hvordan du hilser høsten velkommen. Her er noen tips som får årets utgave til å ose av hygge, nytelse og overskudd.

Det kan være ganske trist å vinke farvel til den siste resten av sensommeren. Foran deg ligger måneder med gradvis mer mørke, kulde og kjedsomhet. Men likvel. Du kan også bestemme deg for at i år skal vinterhalvåret være det beste noen gang. Fyr opp hyggen og nytel- sen med alt fra hjemmelagd velvære til varme supper og turer i naturen. Det kan ikke slå feil.

1. Klem et tre Det høres litt teit ut, men forskning viser faktisk at en oksytocingivende klem ikke behøver å komme fra et levende vesen. Du kan fylle på kontoen med lykke- hormoner ved å ta en klemmerunde i hagen eller skogen. Tips: Velg et øde for å slippe måpende blikk. 2. Rydd opp i bildene, og fiks en julegave Hvor ofte ser du egentlig på bildene du har på telefonen? Legg dem over på pc-en og sorter dem i mapper. Når du først er i gang, kan du velge ut de beste og samle dem

i en fotokalender eller -bok. En fantastisk, personlig gave til en du er glad i. 3. Prioriter søvnen Når det blir mindre dagslys, skiller hjernen ut mer melatonin. Det betyr at du har behov for mer søvn i mørketiden. Prioriter den energigivende søvnen ved å krype til køys 45–60 minutter tidligere enn normalt, og legg telefonen langt unna senest én time før sengetid. Da har du gjort en god innsats for å våkne uthvilt.

4. Fråts i supper De dagene du ikke orker å lage middag, er det fint å kunne finne en plastboks i fryseren med en suppe du har lagd tidligere. De fleste supper er både enkle å lage, billige og kjempesunne. Lett grønnsaksuppe Ta en skål med poteter,

1 løk, 1 gulrot og 2 purrer. Skjær alt i mindre biter og kok dem sammen med et par buljongterninger. Mos til en jevn suppe, og server med hjemmelagde rugbrødchips.

5. Invester i en lyslampe Du har kanskje hørt om lysterapi mot depre- sjon? En lyslampe kan gjøre underverker med humøret når sola er borte. Lampene fås i mange prisklasser, eller du kan kjøpe en brukt. Sitt foran den mens du leser eller slapper av. Det øker energien og påvirker humøret – bare prøv og se. 6. Ta en massasjedag Det trengs to for å danse tango – og for å få massasje. Så inviter en venninne eller en i familien til en velværedag der dere bytter på å massere hverandre. Bakgrunnsmusikk finner du på Spotify – velg en av mind­ fulnesslistene. Massasjen styrker blodsirkulasjonen og gir en følelse av velvære. 7. Kast eller gi bort Er det snart ikke plass til mer i skuffer og skap? Bruk en regnværsdag til å rydde opp i kaoset. Sorter alt i tre bunker: selges, kastes og gis bort. Etterpå kan du glede deg over at det er lettere å finne det du trenger, og ikke mionst den gode følelsen du får når du gir ting videre til andre. 8. Gi ansiktet et dampbad Velvære behøver ikke å koste mye tid eller pen- ger. Et enkelt dampbad er gull verdt når du er tett i nesa. Det åpner dessuten porene og renser huden. Slik gjør du:

Fyll en balje med kokende vann. Legg et håndkle over hodet og bøy det over balja. Tilsett eventuelt en eterisk olje eller urter. Bli sittende i 10 minutter.

9. Fyr opp grillen Hvem har sagt at man bare kan grille om som- meren? Finn fram ullgenseren og fyr opp grillen! Eller enda bedre: et bål. Det er lett å lage pakker av sølvpapir med grønnsaker, kjøtt eller brød. Til dessert kan du servere skumgodteri eller grillede bananer som fylles med noen biter mørk sjokolade. Bonus: Du behøver ikke å tenke på verken myggmiddel eller solkrem.

10. Tren mens du ser på tv Hvem har sagt at man blir lat av å se på tv? Sett på yndlingsserien din og finn fram treningsmatta. Det går helt fint å gjøre lassikere som utfall, triceps-dips og sit-ups mens du får med deg litt drama på skjermen. 11. Lag en krydderdrikk Er kaffegrensen nådd for i dag? Prøv denne aromatiske og beroligende drikken før du skal sove: Fyll en kopp melk eller vann i en kjele, og tilsett kanel, kardemomme eller anis. Gi drikken et oppkok før du heller den over i krus. 12. Lær deg italiensk ... ... eller bli inspirert til å lage god vegetarmat. De fleste kveldsskoler bugner av tilbud, og mange er bare én kveld eller dag, så du binder deg ikke nødvendig hele året. Mindre monner også. På den måten får høsten et mer spennende innhold. 13. Gi håret en dose koffein Og vi som trodde at kaffe bare kunne drikkes. Nei da. Ifølge amerikanske håreksperter kan kaffe avgifte hodebunnen og stimulere blodsirkulasjonen. Kaffe er også effektivt mot flo­ ker og kan gjøre din naturlige hårfarge mer levende. Slik gjør du:

Bland 1 ss kaffepul- ver, 1 ss flytende honning og 1 ss olivenolje til en fyldig masse. La blandin- gen sitte i håret i én times tid før du vasker den ut.

14. Gå tur med nabohunden Det er bevist at hundeeiere har gjennomgående lavere blodtrykk og får flere daglige skritt på kon- toen enn dem som ikke har en firbeint venn. Bare omsorgen for et levende vesen bidrar til å senke blodtrykket. Hvis du ikke har hund selv, så lån naboens. Bare én tur får kanskje ikke ned blodtrykket, men det får opp humøret.

15. Planlegg en helgetur Å gå og glede seg til å komme ut på eventyr, kan være halve fornøyelsen. Så planlegg en helgetur eller en liten ferie med kjæresten eller en venninne. Gjerne langt fram i tid, slik at du har noe å se fram til. 16. Inviter til spleisefest Går bare ukene uten at du får sett dem du er mest glad i? Det kan være vanskelig å finne overskudd til å lage mat til gjester, men det er jo veldig hyggelig å treffe folk. Løsning: Inviter venner og familie på spleisefest hvor alle tar med en rett hver til et felles bord, så kan dere nyte den sammen. 17. Bad føttene Hånden på hjertet: Har du husket føttene? Hvis ikke, så lag et avslappende fotbad. Sett deg godt til rette med føttene i en balje, gjerne mens du ser en episode av favorittserien din eller koser deg med en god bok.