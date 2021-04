Boost lykkehormonene

Stress utfordrer gleden

Men lykkehormonene er langt fra de eneste som utfolder seg i kroppen. Den produserer også en del hormoner som du kan reagere negativt på dersom konsentrasjonene er for høye for lenge. Det gjelder for eksempel adrenalin og kortisol.

Adrenalin produseres i situasjoner med hard fysisk eller psykisk belastning i form av for eksempel stress. På kort sikt hjelper det, fordi det bidrar til å sikre energiforsyningen til musklene i form av sukker og oksygen. Det øker pulsen og gjør kroppen klar til kamp. Det samme gjelder for stresshormonet kortisol, som for eksempel øker i perioder der du har for mye å gjøre på jobben eller føler deg utrygg i bestemte relasjoner. Begge stoffene er en del av kjemp-eller-flykt-systemet, men det er ikke alltid de to mulighetene er tilgjengelige i vår moderne verden. Da blir stoffene værende for lenge i blodbanen, og det kan gjøre deg engstelig og fysisk utilpass, svekke immunforsvaret og øke risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer.

Heldigvis forholder det seg annerledes med lykkehormonene enn med kortisol og adrenalin. Dem kan du nemlig ikke få for mye av, iallfall ikke på en naturlig måte. Mye trening og fysisk aktivitet betyr altså ikke at du får for mye endorfin, slik sex og kjærlighet heller ikke fører til usunt høye konsentrasjoner av oksytocin.