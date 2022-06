Hender det at du står foran et helfigurspeil og tenker: «Hvorfor må akkurat jeg slite med appelsinhud? Svaret kan være: «Fordi du er en kvinne og har hormoner, og fordi du blir eldre.» Den bulkete huden der kroppens fettlagre sitter, er så utbredt at tilstanden ikke er kategorisert som en sykdom.

Vi har uansett behov for råd om hvordan vi kan holde huden på plass og unngå at den ser ut som skallet til en appelsin. Selv om du ikke er herre over om du får appelsinhud, kan du gjøre en innsats for å redusere den. Det finnes også en god del proffbehandlinger som du kan betale for. Sjekk om noen av dem kan være aktuelle for deg.