Antioksidanter er best naturell

Her finner du antioksidanter i mat:

Alle former for frukt og grønt

Plantefenoler har isolert sett vist seg ikke å ha noen større antioksidativ effekt i menneskekroppen. Men det er likevel et faktum at frukt og grønt beskytter mot kreft- og hjertesykdommer blant annet fordi de inneholder fiber og vitaminer. Du bevarer vitaminene best ved å spise grønnsakene som råkost.

Slik tar du best opp antioksidantene

Få masse fra vitaminer fra brokkoli, grønnkål, nyper, paprikafrukter og solbær, og fyll på fiber med erter, pastinakk og pærer.

Tomater og gulrøtter

som blant annet inneholder karotenoider. De omdannes nemlig til provitamin A i kroppen, og det er bevist at det er bra for synet. Seriøs forskning fra universitetet i Düsseldorf har også vist at lykopen, som er et karotenoid, beskytter huden mot farlig UV-stråling.

Slik tar du best opp antioksidantene

Da karotenoider er fettopløselige kan du ta dem opp best ved å inkludere tomater og gulrøtter i supper og andre retter, i stedet for å spise dem rå.

Nøtter, egg og planteoljer

fordi de inneholder alfa-tokoferol, et E-vitamin som er nødvendig for de fettmembranene som omgir nervecellene, og for at hele det nevrologiske systemet skal kunne fungere best mulig.

Slik tar du best opp antioksidantene

Særlig mandler, rapsolje og hasselnøtter er rike på E-vitamin.

Te og sjokolade

fordi de inneholder katekiner, som er noen av de antioksidantene som har vist seg å være lettest for mennesker å ta opp, og som muligens kan forhindre betennelser.

Andre kilder til antioksdanter som ikke er verdt å få i seg:

Kosttilskudd med antioksidanter

fordi de i flere tilfeller har vist seg å gjøre mer skade enn nytte. Kosttilskudd består som regel av en enkelt antioksidant, mens ekte vare gir et raffinert samspill av antioksidanter og andre stoffer som ikke lager trøbbel.

Dyre importerte bær

fordi antocyaniner i bærene stort sett går gjennom kroppen uten at du tar opp de sunne stoffene.

Rødvin

som tross enkelte positive egenskaper fortsatt er alkohol, som svekker immunsystemet og bidrar til hjertesykdommer og atskillige kreftformer. Drikker du tre-seks enheter i uka, øker risikoen for brystkreft med åtte prosent, ifølge den danske organisasjonen “Kræftens Bekæmpelse”. Og det spiller liten rolle om det er breezer, øl eller vin du heller i deg. At de lever lenger i Middelhavslandene på grunn av rødvinen, er dessverre en besnærende myte vi liker å bruke når vi skåler med alkohol etter en tøff uke. Det skyldes trolig den gode fettkvaliteten i kostholdet i stedet, og ikke rødvinen.