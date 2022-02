Ja, det kan du. Ikke via maten, men via kosttilskudd, og det kan få alvorlige konsekvenser. Høye doser E-vitamin virker blodfortynnende og anbefales derfor ikke pasienter som går på blodfortynnende medisiner, eller like før og etter en operasjon. Den blodfortynnende effekten inntreffer trolig ved doser over 200 milligram.

Store undersøkelser tyder dessuten på at store doser kosttilskudd med E-vitamin kan øke risikoen for kreft, hjerneblødning og for tidlig død. Hvis du vil ta tilskudd, så ikke ta mer enn 10–11 milligram E-vitamin om dagen, og snakk med legen hvis du vurderer å begynne å ta størrre doser E-vitamin.