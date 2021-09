Anbefalingen for menn lyder på 900 RE om dagen, og for kvinner over 14 år 700 RE. Gravide trenger mer (800), og ammende enda mer (1100). Du behøver ikke å spise A-vitamin hver dag, for kroppen lagrer det i fettlagre og leveren. De fleste har opptil ett års forbruk på lager. Unngå for høye doser A-vitamin som tilskudd. Hold deg litt under anbefalt daglig referenseinntak (RI), det vil si under 100 prosent av RI, og vær klar over at multivitaminpiller også inneholder A-vitamin.