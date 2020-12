Hvor vanndrivende er kaffe og te?

Er kaffe og te vanndrivende?

Spørsmål

Trenger jeg å drikke mer enn to liter vann om dagen hvis jeg drikker mye te og kaffe?

Svar

Det er viktig at en stor del av det du drikker er vann. Både kaffe og te er riktignok vanndrivende i mild grad, men ikke i et omfang som har noen betydning, hvis du bare drikker et par kopper om dagen.

Kaffe og te tilfører kroppen væske, og teller derfor med i regnskapet. Heller du derimot i deg seks-ti kopper om dagen, vil det være en liten vanndrivende effekt. I så tilfelle kan du trenge et ekstra glass vann for å være på den sikre siden.

Er du svært fysisk aktiv eller oppholder deg i svært varmt klima, kan det hende du trenger et høyere daglig væskeinntak.

Du bør redusere inntaket av brus, saft og søte leskedrikker. De inneholder stort sett mye sukker, ofte tilsetningsstoffer og ingen næringsstoffer av betydning. Alle vet at sukker i søte leskedrikker kan skade emaljen på tennene, men det de færreste tenker over er at syreinnholdet i drikker med kunstige søtningsstoffer skader tannemaljen i like stor grad.