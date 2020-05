Nok å ta av

Hele 53,3 kilo rødt og bearbeidet kjøtt blir det hvert år for en gjennomsnittsnordmann, viser tall fra Animalia for 2017. Det tilsier et gjennomsnitt på 117 gram – 146 gram for menn og 89 gram for kvinner – per dag. Tallet er på vei ned, men er fremdeles for høyt i forhold til de offisielle kostrådene, som lyder på maksimalt 500 gram tilberedt kjøtt fra firbeinte dyr per uke. Det tilsvarer to–tre middager og litt pålegg.

Er du en av dem som har lyst til å spise mindre kjøtt, er det ingen grunn til å være redd for at du skal gå glipp av noe rent ernæringsmessig. Riktig nok inneholder kjøtt proteiner og en rekke vitaminer og mineraler, men de fleste kan godt spise mindre kjøtt og uten problemer få dekket behovet for næringsstoffer.

Det er også mulig å ha et fullverdig kosthold helt uten kjøtt, så lenge du har fokus på å få nok av de næringsstoffene som finnes i kjøtt.

Miljøet vil spesielt takke deg hvis du spiser mer grønnsaker, som er den matvaregruppa som belaster jordkloden minst. Men også fisk og skalldyr kan være et bedre valg enn rødt kjøtt. Her bør du spesielt gå etter ferske varianter, for da er det ikke brukt energi på å fryse fisken.

Hjemme hos Mai Nielsen begynte de også å legge mye mer fisk og grønt på tallerkenen etter hvert som kjøttet fikk en mindre fremtredende rolle.

– Det er blitt plass til mer fisk og skalldyr, og vi spiser gjennomgående mer grønnsaker. For å være sikre på at vi skal bli mette, bruker vi mye grove grønnsaker, som kål, og så har vi begynt å spise mer av belgfrukter – spesielt kikerter. Når det skal gå litt unna, bruker vi plantefarse.

Hva er plantefarse?