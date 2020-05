Er den sunnere?

Velger du plantefarse i stedet for kjøttdeig (av svin) eller karbonadedeig (av okse), unngår du rødt kjøtt, som blant annet øker risikoen for tarmkreft. Men merk at det kan være en del fett i plantefarse, også mettet fett i form av kokos- og palmeolje. Noen produkter inneholder også mye salt og mange tilsetningssstoffer.

Derfor bør du unngå for mye rødt kjøtt.