Drømmer du om eksotiske himmelstrøk, så har vi satt sammen en meny som tar deg til tropiske strøk. Start middagen med en fargerik og krydret pokebowl med reker og mango, og nyt en frisk drink med pasjonsfrukt, mynte og lime, helt uten alkohol. Server hovedretten i en uthulet ananas, ikke bare ser det flott ut, det sparer deg for oppvasken også. Avslutt den tropiske middagen med en dessertdrøm i form av to ulike kokoskremer som smaker så godt at du glemmer at de er sukkerfrie. Vel bekomme.