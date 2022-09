5 ting du får trent med en romaskin

Magetrening er kanskje ikke det første du tenker på, men både magen og korsryggen jobber konstant når du ror. Et sterkt spenn i kjernen er nemlig en forutsetning for et sikkert og stabilt trekk. Spesielt når rotaket avsluttes og du lener overkroppen bakover, aktiveres magemusklene og hoftebøyerne, som sørger for at overkroppen «vippes» fram til et nytt rotak.