1. Sett en start- og en sluttdato

Å starte med en bootcamp kan føles litt som å ta på seg en superheltdrakt. Du har bestemt deg for at du skal gjøre alt som står i din makt for at drømmen skal gå i oppfyllelse. Derfor sier det seg selv at en bootcamp ikke kan fortsette i det uendelige. Det handler om å sette en klar dato for når du starter innsatsen - og ikke minst avslutter den.

Når du nå skal gi alt du har, fokuser på at det bare er for en begrenset periode. Det vil garantert virke motiverende for at du holder dampen oppe. Seiersrusen venter om x antall uker.

Er bootcampen for kort, risikerer du å miste sluttresultatet. Er den for lang, klarer du kanskje ikke å fullføre før kreftene tar slutt. Velg et tidsintervall som du tror på - både når det handler om at du klarer å gjennomføre og som du tror vil gi resultater.