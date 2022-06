Det er ikke meningen at du skal spurte i flere minutter om gangen når du er nybegynner. Hvis du overdriver, risikerer du bare å få et mentalt nederlag som gjør at du aldri prøver det flere ganger. Kroppen skal klare å henge med, slik at det ikke blir for mye press på sener og leddbånd, og du risikerer å bli skadet.