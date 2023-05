6-ukers utfordring: Øk forbrenningen – kort og hardt

Treningen er raskt unnagjort. Den er supereffektiv. Den kan gjøres alle steder OG er så variert at du ganske enkelt ikke rekker å kjede deg. Vær så god, det var fire gode argumenter for hvorfor det er all grunn til å kaste seg på denne utfordringen.

Treningsformen heter «tabata». Den er utviklet i Japan og går ut på presse seg til det ytterste i korte intervaller avbrutt av enda kortere pauser. Så ja, du blir andpus­ten og svett, men det er derfor du slipper unna med «bare» 14 minutter. Gevinstene er dessuten verdt å svette litt for. Både formen og forbrenningen får nemlig et realt løft.

Den høye intensiteten får opp pulsen ordentlig, og det øker etterforbrenningen. Dermed er den japanske treningsformen et godt valg for deg som vil gå ned (litt) i vekt. De aller fleste er også nødt til å justere litt på maten. Kroppen begynner nemlig først å forbrenne fett når du får i deg færre kalorier enn du forbrenner.

Derfor har vi satt sammen seks enkle kostråd som reduserer kaloriinntaket. Hvor strikt du følger rådene er selvsagt helt opp til deg, men resultatet vil selvfølgelig avspeile innsatsen. Og uansett hva vekta sier, vil kroppen takke deg for at du får opp pulsen skikkelig. Spesielt etterpå, når treningen er unnagjort.