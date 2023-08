Trappeløping er supereffektiv trening

En trapp kan være redningen hvis du har det for travelt for lange treningsøkter. For når du beiner opp trappene, fyker pulsen lynraskt i været, og noen få hurtige trappespurter er nok til å bedre kondisjonen. Faktisk kan treningen gjøres unna på 10 minutter, inkludert oppvarming og nedtrapping.

Amerikanske forskere rekrutterte 31 kvinner som hadde en stillesittende livsstil. De ble satt til å teste to forskjellige treningsprogrammer. Det ene besto av 20 sekunders intensive spurter opp en trapp, og det andre av 60 sekunders intervaller opp og ned en trapp.

Deltakerne trente tre ganger i uka, så deres ukentlige tidsforbruk var bare 30 minutter til sammen. Likevel hadde deltakerne i begge gruppene etter seks ukers trening forbedret kondisjonen markant.

Forskerne understreker at trappeintervaller er en effektiv og tidsbesparende form for trening, som man kan gjøre hjemme, etter jobb eller i lunsjpausen.

Sagt med andre ord: Nå finnes det ikke lenger noen unnskyldning for ikke å få trent.

Kilde: Medicine & Science in Sports & Exercise