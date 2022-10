Det sier seg selv at du får flere skritt på kontoen når du velger trappa. Atskillige studier bekrefter dessuten at flere daglige skritt gir færre livstruende sykdom- mer, og minimerer risikoen for å dø for tidlig. En studie fra Harvard viser for eksempel at de som går 8000 i stedet for 4000 skritt om dagen, halverer risikoen for å dø av andre ting enn alderdom.