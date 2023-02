Armcampen til I FORM går over fire deler. Hver del består av to øvelser som styrker forskjellige muskler i armene. Det er snakk om en variant av armhevinger og en øvelse med strikk. Vanskelighetsgraden av øvelsene øker fra gang til gang. Følger du programmet og gir jernet, kan du snart glede deg over sterkere og strammere armer.