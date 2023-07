Den beste treningen er den du faktisk får gjort. Og hjemmetrening er supert fordi du kan trene akkurat når det passer deg. Med bare en treningsmatte og litt plass rundt deg kan du trene like effektivt hjemme som på senteret.

Fordeler ved hjemmetrening

Du bestemmer selv når du vil trene

Ingen ventetid på apparatene

Du sparer tid på transport

Ingen ser om du har på deg gamle, hullete tights

Du har din egen private garderobe

Vi har over 150 forskjellige treningsprogrammer til hjemmetreningen. Og vi håper at et eller flere av dem kan hjelpe deg med å finne treningsgleden og få en sunnere og sterkere kropp.

Riktig god hjemmetrening!