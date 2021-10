Bli sterk i beina og baken – uten å belaste knærne

Strikktrening er et effektivt valg hvis du vil styrke muskler og sener uten å bruke vekter. Det har dessuten også disse fordelene:

Skånsom trening: Tren effektivt med motstand – men uten å overbelaste kroppen.

Tren effektivt med motstand – men uten å overbelaste kroppen. Velg nivå selv: Du kan lett styre belastningene ved å bruke strikker av forskjellig styrke. .

Tren hvor som helst: Strikker er lette å ta med i veska, så du kan trene der det passer deg.

Men husk at den beste treningen er den du faktisk får gjort Har du ikke en strikk liggende hjemme, velger du treningsprogrammet uten strikker. Det er like effektivt og skånsomt for knærne.