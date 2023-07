Slik får du sterkere lår

«Don’t skip leg day» er et kjent uttrykk i styrketreningskretser. Det er gode grunner til å huske på å trene beina. I tillegg til å gi deg en mer harmonisk kropp, kan styrketrening av beina også øke forbrenningen og redusere risikoen for idrettsskader. Her viser vi deg den beste treningen av både forsiden og baksiden av låret.