Derfor trenger du en elsykkel

Er det like sunt å sykle på elsykkel?

En norsk studie fra 2018 viser at elsyklisters energiforbruk er 8,5 ganger større enn ved hvile, mens vanlige syklisters energiforbruk er 10,9 ganger større. Og enten du bruker god gammeldags pedalkraft hele tiden eller får hjelp av et batteri, har selv korte sykkelturer en positiv effekt på helsa.

Og slå gjerne på elmotoren, for her kommer noen tall som kan ta pusten fra de fleste.

Først fra en svensk studie med knappe 24 000 menn og kvinner, som viser at en sykkeltur til og fra jobb på minimum én kilometer kan redusere risikoen for både overvekt, forstadier til diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

Og så fra en tilsvarende dansk studie med data fra cirka 54 000 menn og kvinner, som viser at én time sykling om dagen kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer.

I 2017 kom forskere fra University of Glasgow fram til en lignende konklusjon. Ved å analysere transportvanene og sykdomshistorikken til over 250 000 briter i alderen 55–77 år, fant de ut at de som syklet til og fra jobb, hadde 40 prosent lavere risiko for å dø for tidlig, 45 prosent lavere risiko for å utvikle kreft, og 46 prosent lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer enn dem som utelukkende brukte bil eller offentlig transport. Tohjulingen er altså et ypperlig hjelpemiddel til å sikre seg et lengre liv og en lavere risiko for livsstilssykdommer.

