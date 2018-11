Hvilken mosjonsform er best?

Sirkeltrening

Du kjenner prinsippet fra crossfit, ulike gruppetimer og apper som «7 Minute Challenge». Treningsformen der du beveger deg mellom forskjellige øvelsesstasjoner er fantastisk allroundtrening. Når du hele tiden veksler mellem styrke-, cardio- og balanseøvelser, får musklene kjørt seg, kondisjonen presses og og hver eneste flik av kroppen blir stimulert.

3 veier til større utbytte

Favoriser øvelser som involverer mest mulig av kroppen, for eksempel armhevinger, utfall, sprellemann, knebøy, burpees og fjellklatrer. Sett opp farta slik at du gjør repetisjonene fortest mulig. Det får opp pulsen skikkelig, slik at du ikke bare trener opp styrken. Ta kortest mulig pauser mellom hver øvelse for å holde pulsen oppe gjennom hele treningsøkta. Prøv å sette i gang igjen før det har gått 10–15 sekunder.

Langrenn

Langrennsskiene byr på helt fantastisk kondisjonstrening, samtidig som du styrker musklene i både over- og underkroppen. Rulleski eller stakemaskin gir noe av den samme følelsen av å stake seg fram i snøen, og gjør det mulig å drive med denne treningsformen i sommerhalvåret også. For å få maksimalt ut av treningen bør du jevnlig legge inn en del kortere intervaller der du gir absolutt alt du har.

Terrengløping

Mens en vanlig løpetur først og fremst gir deg stålkondis, får du både ypperlig kondisjons- og helkroppstrening hvis du tar noen avstikkere fra skogsstiene. Prøv deg fram og sprett over stokk og stein. Jo mer du må hoppe over grøfter, manøvrere rundt sølehull, krabbe opp løse skrenter og balansere over veltede trestammer, desto bedre trening får du. Da får du bedre balanse, samtidig som du blir både smidigere og sterkere.

Terrengsykling

Turen gjennom terrenget byr på naturlig intervall-trening, siden hver bakke tvinger pulsen i været.

Optimer treningen ved å planlegge en løype som både har teknisk krevende stier, bratte bakker og flate partier der du kan gi gjernet. Tren gjerne med en makker, så får du både sosialt samvær og blir ekstra motivert til å tråkke til.