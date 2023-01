Det har lenge eksistert en myte om at kvinners treningsevne blir påvirket av forandringer i kjønnshormonene. En myte som forskere nå har avlivet.

I et forsøk skulle 40 utrente kvinner i alderen 18–35 år gjennomgå en rekke fysiske tester der de blant annet skulle spurte på sykkelen sju–ni ganger i løpet av menstruasjonssyklusen. Samtidig fylte de ut spørreskjemaer der de beskrev hvor motiverte de var, og hvilke forventninger de hadde til sine egne prestasjoner.

Det viste seg at prestasjonsevnen sank med to–seks prosent de dagene de enten hadde menstruasjon eller skulle ha det. Overraskende nok skjedde ikke fallet ikke på de tidspunktene hvor forskerne registrerte forandringer i kjønnshormonene. Prestasjonene sank de dagene deltakerne selv følte at dagsformen var dårligere og at de var mindre motiverte, nemlig like før og under selve blødningsfasen.

Det er ikke uvanlig at beina føles tyngre på bestemte tidspunkter av menstruasjonssyklusen, men ifølge forskerne ser det altså ut til at det er det ubehaget som noen kvinner føler i forbindelse med menstruasjonen som påvirker treningen, og ikke hormonforandringene.