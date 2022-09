Veltrente kropper i tettsittende treningsklær. Speil overalt og avanserte apparater som du ikke aner hva du skal bruke til.

Er det bildet du har av et treningssenter?

I så fall er du muligens blant de 54 prosentene av nordmenn som føler seg utilpass når de går til et senter for å trene. Tallene stammer fra en YouGov-undersøkelse lagd på oppdrag for Herbalife.

Selv om treningssentrene er for alle, er frykten for hva andre tenker en av de viktigste grunnene til at så mange rett og slett ikke trives der.

Hele 13 prosent sier faktisk at de redd for at andre skal le av dem når de trener.

Vi vil gjerne trene mer

Det kan imidlertid være vel verdt å jobbe for å få et godt forhold til treningssenteret.

I den samme undersøkelsen sier nemlig hele 7 av 10 nordmenn at de godt kunne tenke seg å bli mer fysisk aktive, og 3 av 10 ser på seg selv som overvektige.

Bare 15 prosent oppgir at de klarer anbefalingen om å være aktiv i 30 minutter hvert dag.