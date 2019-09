13 feil du gjør på trening

8. Du trener med feil belastning

For mye eller for lite er like galt. Har du lagt på for mange kilo, risikerer du å miste kontrollen over bevegelsene. Løfter du for lite i stedet for å utfordre musklene med gradvis mer belastning, får du ganske enkelt ikke stort nok utbytte av treningen. Ta vår uvitenskapelige lille test og se om du trener med riktig belastning.

TEST DEG SELV: Finn ut om du trener med riktig belastning med denne lille quizen.