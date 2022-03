Gidder ikke du heller å trene i dag ...

Etter en lang arbeidsdag, en tur innom matbutikken, og kanskje attpåtil henting av trøtte barn i barnehagen, kan det være vanskelig å motivere seg til å trene.Det kan åpenbart mange skrive under på, for ifølge en ny undersøkelse er nettopp lite energi den aller vanligste unnskyldningen for at vi dropper treningen.

Over 1000 nordmenn i alderen 18–74 år har svart på spørsmål om hvilke treningsvaner de har, og her svarer 7 av 10 at de har lyst til å bli mer aktive. Ifølge undersøkelsen står faktisk det å bli mer aktiv øverst på lista over de sunne tingene vi virkelig drømmer om å forbedre.

Dessverre vinner lysten til å legge seg i sofaen litt for ofte over turen til treningssenteret. Hele 38 prosent svarer nemlig at for lite energi er den hyppigste grunnen til at de dropper treningen, og dermed topper det lista over unnskyldninger. I tillegg svarer 29 prosent at dårlig vær er den største trusselen mot treningen, mens 25 prosent sier at problemet er at de ikke har tid.