Bare litt fysisk aktivitet kan gjøre en stor forskjell for kropp og sinn. Du vet det sikkert, men når det kommer til trening og mosjon kan det være langt fra tanke til handling. Mange blir medlem av et treningssenter i god tro, men de kommer liksom aldri i gang likevel. Vil du unngå den fella, bør du lese dette. Vi gir deg tips til å komme godt i gang med - og bli glad i - trening og mosjon.

Start med en plan

Før du kaster deg ut i det, bør du lage en overkommelig plan. Begynn for eksempel med å skrive ned:

• Hva vil jeg oppnå? (for eksempel vekttap, større styrke, mer energi, smertelindring etc.)

• Hvordan vil jeg nå målet mitt? (for eksempel gruppetrening, hjemmeøvelser, løping osv.)

• Hvor mye vil jeg trene/mosjonere? (daglig, et par ganger i uka, i helgene).

Du trenger ikke å følge planen slavisk, men det er bra å ha et utgangspunkt. Du kan alltids justere underveis, hvis du har lagt lista for høyt eller for lavt.

Sett oppnåelige mål

Du må være realistisk når du lager planen. Målet bør ikke være å løpe 10 km i uka, hvis du ikke er vant til å løpe. Begynn med å gå korte turer på to-tre km et par ganger i uka, eller bruk noen minutter på å gjøre øvelser på stuegulvet. Det er bedre å starte stille og rolig enn å bli lei før du i det hele tatt har kommet i gang.

Velg noe du synes er gøy

Det høres kanskje banalt ut. Men sjansen for å opprettholde treningen forbedres betraktelig hvis du gjør noe du liker. Mange tror de må trene seg opp til å løpe halvmaraton eller crossfit før det teller. Da kan det fort bli vanskelig å komme i gang. Liker du å danse, så meld deg på en dansetime. Liker du bedre ballidretter, begynn med en idrettsgren. Det kan også hende du er mest komfortabel hjemme foran tv-en, og da bør du kanskje begynne med et treningsprogram du kan gjøre på stuegulvet. Finn inspirasjon her med våre 9 er nok-programmer.

Sjekk før du begynner

Før du gir deg i kast med treningen, er det lurt å gjøre litt forarbeid. Bruker du kroppen fei, er det fort gjort å bli skadet, og da kan det være vanskelig å komme i gang igjen. Vil du begynne med gruppetrening, er det lurt å starte med en nybegynnertime, der øvelsene blir grundig forklart. Vil du trene alene, så har de fleste treningssentre en personlig trener som setter sammen et program for deg. Du finner også inspirasjon på nettet, for eksempel på iform.nu/trening, der vi forklarer mange forskjellige øvelser.

Skaff deg en makker

Har forsøket gått i vasken hver gang du har bestemt deg for å begynne, bør du kanskje prøve med en treningsmakker. For noen kan det være en stor motivasjonsfaktor å forplikte seg overfor andre. Sett noen mål sammen, og hold hverandre i øra slik at dere kommer av gårde eller gjør de øvelsene dere har bestemt dere for.