Fem populære trenings-apper

De beste trenings-appene

Det finnes utrolig mange forskjellige trenings-apper både til Android og IOS, og det blir for en uoverkommelig oppgave når man skal lete etter gode trenings-apper. For hvilke trenings-apper er best? Og hvilken app passer best til dine behov? Vi prøver å svare på disse spørsmålene i denne artikkelen.

Vi har valgt ut fem av de aller beste trenings-appene på markedet, og du kan lese mye mer om de nedenfor. Det er apper både for løperen, senterfreaken, yogautøveren, nybegynneren og dem som har dårlig tid i hverdagen.