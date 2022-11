Alle vet at det enkelte dager er veldig fristende å «glemme» å stikke innom treningssenteret på vei hjem, selv om bagen egentlig er pakket og klar. Og hva skal du gjøre for å sikre at det ikke skjer (om og om) igjen?

Vi har snakket med 8 kvinner som har knekt koden til varige treningsvaner. Rådene deres er vidunderlig konkrete og enkle å kopiere.

Motivasjonstipsene til de 8 kvinnene: