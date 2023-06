Derfor er det så sunt å trene yoga ute i det fri: 5 grunner

Det er ikke bare for moro skyld at yogainstruktøren ber deg «hilse sola», «strekke hendene mot himmelen» eller «kjenne bakken under føttene dine».

Yoga er nemlig dypt forankret i naturen og trekker veksel på mange elementer i den.

Derfor gir det også god mening å trene yoga ute i det fri når værguderne tillater det.

Naturen gjør deg mer fokusert

Duften av gress, lyden av fuglekvitter og følelsen av sol i ansiktet: Sansene skjerpes når du ferdes utendørs. Det gjør at du blir mer fokusert og til stede i nået, og det er helt avgjørende når du trener yoga og skal prøve å glemme hverdagstralten en stund.

Du stresser ned

Forskning viser at nivået av stresshormoner synker når vi tilbringer tid i naturen. Når du gjør pusteøvelser ute i det fri, skaper du optimale betingelser for å komme «ned i kroppen» og finne ro.

Du puster inn bedre luft

Det gjelder selvfølgelig ikke hvis du trener ved en trafikkert vei. Men i utgangspunktet er det bedre for lungene å puste inn frisk luft ute i det fri enn den lufta du deler med 20 andre i et yogastudio.

Du har føttene solid plantet på bakken

– bokstavelig talt.

Det er vanlig å trene yoga barbeint, og det gir enda mer mening når du kjenner jord og gress under føttene. Du kommer ned i kroppen og får en helt spesiell forankring som bidrar til en sanselig yogaopplevelse.

Du får mer energi

Hvis du synes yoga virker søvndyssende, så prøv å ta med deg matta ut i frisk luft. Her holder naturen deg på tå hev med alle sine lyder og dufter. Dessuten er det vitenskapelig bevist at utendørsaktiviteter frigir endorfiner som gjør deg glad og mer energisk.