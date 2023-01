Treningsstangen gir stramme muskler fra topp til tå

Er du klar for å ta hjemmetreningen til neste nivå? Da bør du få tak i den effektive treningsstangen som styrker og strammer opp hele kroppen.

Hjemmetrening er populært som aldri før. Det er fleksibelt, budsjettvennlig og raskt unnagjort. Spesielt hvis du trener effektivt – og det vil vi gjerne hjelpe deg med! Derfor tilbyr vi nå et helt nytt og genialt verktøy til hjemmetreningen, nemlig en treningsstang.

Treningsstangen minner om en vektstang, men tar mindre plass og veier mye mindre. Det er strikker som står for motstanden, og du kan øke intensiteten ved å stramme dem. Det betyr at stangen er egnet for mange styrkenivåer – og mengder av øvelser. Med den kan du trene variert og effektivt og oppnå gode resultater (og høy motivasjon!), selv om du «bare» trener hjemme.

Derfor elsker vi treningsstangen Den gir deg følelsen og effektiviteten av å trene med vektstang.

Den kan brukes til hele kroppen.

Den er spesielt god til armene – helt uten armhevinger.

Den er enkel å stille inn etter nivå: Du strammer strikken ved å rulle stangen.

Den tar nesten ikke plass – pakk den i en pose og ta den med på farten.

Se videoen under og for å se hvordan du bruker det nye redskapet for hjemmetrening.