Hold på løpegleden hele vinteren - med riktig tights

Ahhh ... det er lite som slår følelsen i kroppen etter en frisk løpetur i frostklart vær. Det krever bare at turen ikke foregår med to istapper som lår og en iskald bak. Det er her et par gode vintertights kommer inn i bildet.

Løper du i vanlige tights, risikerer du å bli så kald at det dreper løpegleden. Og det er synd hvis du er inne i en god stim og egentlig vil holde på løpeformen, så du ikke trenger å starte forfra til våren.