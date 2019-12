Løpetights – slik velger du riktig

Hvor varme bør løpetights være?

Det kommer helt an på hvordan du skal bruke dem, og hva det indre termometeret ditt sier.

De fleste løpere kommer langt med et par tights til knærne eller capri (som går til midt på skinnebeinet) i sommerhalvåret, om høsten og våren velger du et par lange løpetights og om vinteren et par ekstra isolerende vintertights. Her er et par vurderinger du kan gjøre før du bestemmer deg for isoleringsgraden i dine nye løpetights.

Årstiden: Du kommer langt med et par vanlige løpetights i hele sommerhalvåret. Skal du derimot løpe utendørs gjennom vinteren, kommer du ikke utenom et par ekstra isolerende vintertights. Disse kan du lese mer om her.



Type løp: Spør deg selv hvor lenge om gangen løpetightsen skal holde deg varm. Løper du raskt og kort, kan du velge en mindre isolerende modell av et tynt materialet, som sitter som limt på beina. Isoleringen er bare nok til å holde beina varme, noe som er et pluss for intensiv trening.

Skal løpetightsen derimot holde kroppsvarmen oppe gjennom en halvmaraton tidlig om våren, bør du få tak i et varmere materiale. Spør etter en kraftig modell som har en lodden innside, da er de deilig varme.

Personlig smak: Det er stor forskjell på hvor frosne vi er. Du vet selv best om du fryser bare ved tanken på å løpe uten i norsk høstvær eller om det heller er varmen som er utfordringen, slik at du har mest lyst til å kaste alle klærne etter få kilometer.

Det viktige er selvsagt å treffe riktig, slik at det aldri er løpetightsens komfort eller mangel på det samme, som hindrer deg i å komme deg ut.