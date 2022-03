De fleste kjenner følelsen av å synke stadig mer sammen på kontorstolen etter hvert som arbeidsdagen skrider fram, og da er det en enkel løsning å reise seg opp. Mye tyder på at det kan gi deg et etterlengtet energikick, som også gjør deg til en bedre medarbeider.

Et britisk forsøk med 146 kontoransatte viser for eksempel at en heve- og senkepult gjorde at de sto i snitt 80 minutter mer hver dag. Det bidro til at de ble mer engasjerte på jobben og presterte bedre. Her er noen tips til hvordan du skal huske å reise deg opp: