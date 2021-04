Derfor er ballen smart

Har du sett et barn som nettopp har lært seg å gå? De gynger og svaier fra side til side for å holde balansen. Det er de samme musklene som settes i sving når du sitter på ballen. Kroppen må nemlig hele tiden aktivere forskjellige muskler, slik at du ikke faller og ender opp på bakken. Det handler om "grounding", forteller Nicklas Rassing.

Når underlaget du sitter på gir etter, må kroppen kompensere for å holde balansen. Så når vi sitter på ballen, utfordrer vi muskelstyrken og muskelsamspillet helt automatisk.

Det er gode nyheter for alle oss som glemmer å ta pauser i løpet av arbeidsdagen. Pausene er nemlig essensielle for at kroppen ikke skal låse seg fast i uhensiktsmessige stillinger. Men når du sitter på ballen, er kroppen hele tiden litt i bevegelse. Ballen er ikke en erstatning for å ta regelmessige pauser, men den er et godt supplement, fordi kroppen holdes i bevegelse hele tiden.

Slik bruker du ballen på hjemmekontoret

1. Skaff deg en stor treningsball og pump den opp. Plasser ballen der du vanligvis ville plassert stolen. Sett deg på ballen med lett bøyde knær - rundt 90 grader. Sørg for at du holder ryggen rak, slik at du ikke faller sammen. Øynene skal hvile rett på overkanten av PC-skjermen, slik at du ikke sitter og strammer i nakken.